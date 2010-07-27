В Україні буде єдиний державний зерновий оператор
Повідомив Присяжнюк
Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявляє, що уряд планує незабаром створити в Україні нову структуру - єдиного державного зернового оператора.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Житомирській обласній держтелерадіокомпанії.
За його словами "єдиний державний зерновий оператор в Україні обов`язково скоро буде створений, і цій ініціативі вже більше року".
При цьому М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що "попереднє керівництво Мінагрополітики почало цю роботу, тепер вона продовжується".
"Це не якесь ноу-хау, оскільки державні зернові оператори існують у багатьох країнах для того, щоб зернотрейдери не диктували державі й селянам свої умови, образно кажучи, "не робили погоди", так, як вони, приміром, намагалися зробити це в травні поточного року", - сказав міністр.
Він уточнив, що "єдиний державний зерновий оператор або, можна ще сказати, так званий національний зернотрейдер, визначатиме, яка ціна для товаровиробників буде можливою, корисною й привабливою ".
Загалом, зазначив міністр, "уряд і Мінагрополітики також планують зробити так, щоб і зернотрейдери могли спокійно, в правовому полі, купувати зерно, щоб не виникало у них проблем із поверненням ПДВ".
Як повідомляв УНІАН, у презентованій у червні ц.р. Комплексній державній програмі реформ і розвитку сільського господарства України передбачається створення Національного оператора на ринку зерна разом із Аграрним банком, Державним земельним іпотечним банком і Аграрною біржею.