В Україні буде єдиний державний зерновий оператор

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявляє, що уряд планує незабаром створити в Україні нову структуру - єдиного державного зернового оператора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Житомирській обласній держтелерадіокомпанії.

За його словами "єдиний державний зерновий оператор в Україні обов`язково скоро буде створений, і цій ініціативі вже більше року".

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що "попереднє керівництво Мінагрополітики почало цю роботу, тепер вона продовжується".

"Це не якесь ноу-хау, оскільки державні зернові оператори існують у багатьох країнах для того, щоб зернотрейдери не диктували державі й селянам свої умови, образно кажучи, "не робили погоди", так, як вони, приміром, намагалися зробити це в травні поточного року", - сказав міністр.

Він уточнив, що "єдиний державний зерновий оператор або, можна ще сказати, так званий національний зернотрейдер, визначатиме, яка ціна для товаровиробників буде можливою, корисною й привабливою ".

Загалом, зазначив міністр, "уряд і Мінагрополітики також планують зробити так, щоб і зернотрейдери могли спокійно, в правовому полі, купувати зерно, щоб не виникало у них проблем із поверненням ПДВ".

Як повідомляв УНІАН, у презентованій у червні ц.р. Комплексній державній програмі реформ і розвитку сільського господарства України передбачається створення Національного оператора на ринку зерна разом із Аграрним банком, Державним земельним іпотечним банком і Аграрною біржею.