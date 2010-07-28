Через негоду в Україні знеструмлено 69 населених пунктів

В Україні у ніч на 28 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) у трьох областях знеструмлено 69 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Вінницькій області без електропостачання залишилися 46 н. п., Житомирській - 20 н. п. та Івано-Франківській - 3 н. п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.