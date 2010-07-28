В Україні зібрано 22 млн. тонн зерна

В Україні, за даними на 27 липня, зібрано 22 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабміну повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що найактивніше збиральна кампанія проходить в Одеській і Миколаївській областях.

«Можемо привітати хліборобів Одеської і Миколаївської областей, які намолотили більше 2 млн. тонн зерна», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що ряд областей зібрали більше 1 млн. тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України зменшило прогноз урожаю зернових цього року з 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.