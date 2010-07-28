Азаров: Аграрний фонд працює не на повну потужність

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що сьогодні Аграрний фонд у напрямі закупівлі зерна нового урожаю працює не на повну потужність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Прем`єр зазначив, що на сьогоднішній день для аграріїв склалася сприятлива цінова ситуація на ринку зерна, і це забезпечує рентабельне виробництво сільськогосподарських культур.

«Проте ще не на повну потужність працює Аграрний фонд. Тому прошу міністра аграрної політики (Микола ПРИСЯЖНЮК – УНІАН) активізувати роботу в кожній області, щоб саме державні закупівлі визначали цінову ситуацію, і щоб в Україні було створено запас продовольчого зерна як у центрі, так і в областях», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив купити до Аграрного фонду не менш як 4-4,5 млн. тонн зернових. Про це він сказав 22 липня під час зустрічі з міністром аграрної політики М.ПРИСЯЖНЮКОМ, який проінформував про ситуацію в аграрно-промисловому комплексі, зокрема, про хід збирання врожаю.

Враховуючи ситуацію на світовому ринку зерна, глава держави звернув увагу на необхідність формування продовольчого резерву, а також регіональних резервів для забезпечення продовольчої безпеки країни.

20 липня М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що в Міністерстві аграрної політики України чекають, що Аграрний фонд і ДАК «Хліб України» зможуть купити до 4,5 млн. тонн зерна.

При цьому він відзначив, що для закупівлі зерна Мінагрополітики має намір залучити кошти від розміщення ОВДП на суму 5 млрд. грн. Випуск облігацій планується провести на початку серпня.

Міністр також повідомив, що в Україні відзначається зростання цін на зерно, що зумовлене підвищенням цін на зерно на світовому ринку.