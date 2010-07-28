Азаров: Уряд не допустить зниження стандартів зерна

Уряд у жодному разі не допустить зниження стандартів для продовольчого зерна унаслідок того, що цього року якість зібраного зерна дещо погіршала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ.

«Категорично вимагаю припинити навіть думати про зниження стандартів для продовольчого зерна. Це пряма вказівка вам, Вікторе Андрійовичу СЛАУТА, і вам, Микола Володимировичу ПРИСЯЖНЮК. А Держстандарту пряма заборона приймати до розгляду будь-які звернення і пропозиції щодо зниження якості вітчизняних товарів, хоч би про що йшла мова», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що неприпустимі жодні компроміси, якщо йдеться про якість товарів в Україні.

Глава уряду заявив, що тема зниження стандартів в Україні «закрита».

«Хліб був, є і буде в Україні тільки відповідної якості. А хто надумає хімічити з хлібом, відповість перед законом, як кажуть, за повною програмою», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА в ході селекторної наради з питань функціонування ринку зерна в 2010-2011 маркетинговому році заявив, що через погіршення якості зерна у зв`язку зі складними погодними умовами в Україні може бути змінений діючий стандарт на пшеницю.

В.СЛАУТА повідомив, що Координаційна рада з питань аграрної політики доручила внести відповідні зміни до діючого стандарту на зерно (ДСТУ 3768:2010) на 2010-2011 МР і надати відповідні роз`яснення всім хлібоприймальним і борошномельним підприємствам щодо роботи із зерном пшениці урожаю поточного року, перш за все з тим, у якого є поверхневі пошкодження цвілевими грибами.