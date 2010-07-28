Присяжнюк: Слід розробити нову стратегію виробництва національних продуктів харчування

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявляє, що українська освіта та наука мають розробити нову стратегію виробництва національних продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК повідомив вчора пізно увечері під час перебування на Житомирській обласній держтелерадіокомпанії.

За його словами, "наразі українська освіта та вітчизняна наука просто зобов`язані попрацювати над розробкою нової сучасної стратегії виробництва національних продуктів харчування.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК розкритикував практику імпортування в Україну недоброякісних зарубіжних продуктів харчування і зерна та зазначив, що "вже стало зрозумілим, наскільки - на противагу цьому - є перспективною, зокрема, наша вітчизняна селекція".

"Тому потрібно віднайти механізм, дія якого дозволить зацікавити сільгоспвиробника країни якомога ширше використовувати досягнення науки та освіти", - сказав міністр.

Він уточнив, що " наразі Мінагрополітики працює над цим і віднайде бюджетну мотивацію таким чином, щоб за бюджетної підтримки українському товаровиробнику цікаво було використовувати ультрасучасні наукові аграрні досягнення на своїх полях".