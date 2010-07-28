Уряд звільнив Рожкова
13:18, 28 липня 2010Агро
0
З посади головного санітарного лікаря
Уряд звільнив Геннадія РОЖКОВА з посади головного санітарного лікаря України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ.
«З сьогоднішнього дня головного санітарного лікаря звільнено», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.
За його словами, новим головним санітарним лікарем України призначено головного санітарного лікаря Дніпропетровської області.
Як повідомляв УНІАН, Г.РОЖКОВА було призначено першим заступником міністра охорони здоров’я України - головним державним санітарним лікарем у березні цього року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter