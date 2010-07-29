У Тернопільській обл. виробництво безалкогольних напоїв зросло

У Тернопільській області в І півріччі 2010 р. обсяги виробництва безалкогольних напоїв в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 4,1%.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій МАЙКА, обсяги виробництва негазованої мінеральної води зменшилися на 19% - до 304 тис. дав, газованої – збільшилися на 7,7% - до 566 тис. дал. З них 331 тис. дал виробило ЗАТ «Добра вода», яке за півріччя наростило обсяги виробництва газованих вод на 30%. Спад обсягів виробництва негазованих мінеральних вод А.МАЙКА пояснив відсутністю попиту і високою конкуренцією, а також тим, що припинили виробництво 4 підприємства Густинського району, на яких з припиненням роботи зафіксовано спад на 30%.

Виробництво солодких вод і розливного квасу в І півріччі виросло на 4,1% - до 281 тис. дал. З них 155 тис. дал виробило ЗАТ «Добра вода», наростивши обсяги виробництва напоїв на 12%.

Мінеральну воду і безалкогольні напої в області в І півріччі виробляли 8 підприємств, негазовану – тільки ЗАТ “Добра вода”.