На Черкащині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

У лісах на території Черкаської області оголошено 5-ий – найвищий – рівень пожежної небезпеки. У зв’язку з цим в області заборонено вхід до лісу – як для осіб, так і в’їзд транспорту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, усі автодороги перекрито, триває чергування груп у складі працівників ГУ МНС в Черкаській області та представників лісового господарства області. Крім того, особовий склад усіх лісових пожежно-хімічних станцій переведено на цілодобове чергування.

За прогнозами Гідрометцентру, найвищий стан пожежної небезпеки протримається у лісах області аж до кінця серпня.