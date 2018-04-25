Кавуни та дині: коли і де купувати, як обирати і чого остерігатися...

Ринки та магазини України вже більше місяця пропонують покупцям звабливі кавуни та дині. Продавці запевняють – вміст нітратів у ранніх баштанних у нормі. Але стверджувати, що споживач отримає від них усю очікувану користь, не може ніхто. Адже справжня цінність баштанних культур не стільки у відсутності шкідливих елементів, скільки у великій кількості корисних речовин. Тому купувати їх краще після 15 серпня – саме тоді на наші ринки потрапляють кавуни та дині, щойно зібрані з полів.

Скоро перший урожай

Кавуни та дині, які сьогодні можна купити у будь-якому продуктовому магазині чи на ринку виросли у неприродних тепличних умовах, а тому можуть містити надмір нітратів, і точно не мають справжнього смаку вигрітих на сонці баштанних плодів. Як розповіла УНІАН провідний науковий співробітник Інституту південного овочівництва і баштанництва Вікторія Соколова, перший врожай польових кавунів та динь цього року збиратимуть вже скоро - 1 серпня, а тому найближчим часом український споживач зможе поласувати справді хорошими смачними баштанними. «Тепличні плоди вже відійшли. Ті ж, які невдовзі збиратимуть, суттєво відрізняються від кавунів та динь з-під плівки. Не можу сказати, що тепличні шкідливі, тому що ці питання з’ясовують відповідні лабораторії. Але це факт, що у вирощуванні тепличних більше використовують нітратів. Тоді як польові практично нічим не обробляють. Окрім того, ці сорти стійкі до хвороб і тому їх можна споживати, не переживаючи за власне здоров’я», - пояснила В. Соколова.

В Інституті південного овочівництва і баштанництва розповіли, що цього року урожай баштанних буде середнім. Окрім того, кавуни не вирізнятимуться особливо солодким смаком і можуть бути доволі великими. «Цього року погода у окремих районах, де лили часті дощі, не дуже сприяла для дозрівання баштанних. У багатьох районах вода стояла навіть на поверхні ґрунту. Тоді як для дозрівання кавунам та диням більше потрібне повітря, ніж вода. Тому цього року вони будуть менш солодкі, аніж зазвичай, - пояснила Вікторія Соколова. – Також ви можете помітити доволі великі розміри плодів. Це теж спричинено дощами. Надмір вологи сприяє тому, що баштанні дозрівають доволі великими».

Баштанні з нітратами та без

Всупереч хвилюванням споживачів щодо надміру нітратів у ранніх кавунах та динях, санітарні лікарі заспокоюють: випадки перенасичення шкідливими речовинами є рідкістю. Окрім того, кожен споживач має право вимагати у продавця документи, які підтверджують лабораторні дослідження на безпечність пропонованого продукту. «При купівлі обов’язково звертайте увагу на документи. Кожен продавець повинен їх мати і на вимогу споживача показати. Наявність таких документів, клінічних висновків засвідчить, що цей продукт безпечний для споживання», - пояснює головний державний санітарний лікар Львівської обласної СЕС Роман Павлів.

Якщо продавець не має відповідних документів, ви маєте право відмовитися від такої покупки, або ж перевірити кавун чи диню самостійно у ринковій лабораторії ветсанекспертизи. Зауважимо, що допустимий рівень нітратів у баштанних культурах - 60 мг/кг.

Але для того, щоб не розчаруватися у покупці, найкраще робити її у певний час і у певних місцях. Так, Р.Павлів радить споживати овочі та фрукти по сезону: тоді вони будуть корисними і ризик отруїтися буде набагато меншим. «Будь-які овочі, фрукти, ягоди потрібно купляти по сезону, коли вони дозрівають. Для динь і кавунів - це серпень-вересень. Тоді вони принесуть найбільше користі для організму. Зараз продають тепличні кавуни і дині. Вони якщо і не шкідливі, то не мають тієї кількості корисних елементів, які можна почерпнути від кавуна та дині», - зазначив він. Окрім того, не варто купляти розрізані кавуни, тим паче торгувати скибками баштанних заборонено. «Такі розрізані кавуни загрожують не тільки можливим вмістом нітратів, а й бактеріальним забрудненням, - пояснив головний державний санітарний лікар Львівської обласної СЕС. – Ми за таке штрафуємо».

Як вибрати найсмачніші?

Від кількості кавунів та динь можна просто розгубитися. Але ж хочеться купити найсолодший, найсоковитіший та найсмачніший плід. Тому, щоб правильно обрати чи то кавун, чи диню, потрібно пам’ятати кілька порад фахівців.

В.Соколова радить обирати диню по кольору. Справді добра диня буде яскраво-жовтого чи оранжевого кольору. Для визначення ж смачного кавуна є інший рецепт. «Спробуйте поскребти нігтем по шкірці. Якщо ніготь не провалюється, а тільки знімає верхній епідерміс, тоді кавун дозрілий. Це найпростіший і найефективніший спосіб зробити правильну покупку. А сухий хвостик - не завжди показник. Це може просто означати, що кавун давно зірвали».

При виборі дині радять її понюхати. Запах повинен бути ароматним, насиченим і приємним. Перезріла диня може пахнути зацукрованими фруктами. Не варто купувати диню, якщо ви побачите на шкірці пошкодження або вм`ятини - під ними м`якоть може бути ватною і гіркою на смак.

Обираючи кавуни, можна звернути увагу на звук при плесканні по продукту. Звук залежить від того розм’якнув усередині м’якуш чи ні. Зелений плід буде дзвеніти, а звук стиглого кавуна буде глухим. Окрім того, кавун не повинен бути прибитим, а його шкірка має бути непошкодженою.

До речі, перед вживанням кавуна його потрібно ретельно помити з щіткою та милом і окропити кип’яченою водою температурою у 70-80 градусів. Не розрізаний кавун може пролежати в холодильнику до двох тижнів. А ось розрізаний краще з`їсти протягом доби. Це ж стосується і дині. У холодильнику ціла диня може зберігатися тиждень, а розрізана всього 2-3 дні. При цьому не забувайте, що сильний запах дині може ароматизувати інші продукти, тому зберігайте її в целофані або фользі. І пам’ятайте, що кавуни, дині та інші продукти, які мають високій вміст клітковини та глюкози, потрібно споживати лише після прийому їжі.

Корисна смакота

М`якоть дині містить багато заліза, калію, кальцію, магнію, вітамінів групи В, С і А, каротин і пектини. Завдяки їм, диня є засобом профілактики серцево-судинних захворювань, знижує рівень холестерину в крові і запобігає розвитку атеросклерозу, заспокоює нервову систему, нормалізує роботу шлунку, а також виводить токсини.

Кавун теж не просто освiжує у спеку, а й мiстить багато корисних речовин. Так, фолієва кислота, якою багата ця ягода (вітамін В9), бере участь в кровотворенні, перешкоджає жировій інфільтрації печінки, підтримує імунну систему, сприяючи нормальному утворенню і функціонуванню білих кров`яних тілець — лейкоцитів, а також грає важливу роль у вагітності — регулює формування нервових клітин ембріона, що вкрай важливо для його нормального розвитку. Окрім того, кавун сприяє звільненню застійної жовчі. Також кавун багатий клітковиною, яка сприяє виведенню зайвого холестерину. До речі, у санаторiях, наприклад, кавуни входять до дiєтичного харчування, є навiть медична норма його споживання - 32 кiлограми на рiк.

За словами В.Соколової, одним із найсмачніших сортів дині є «Дідона», популярні також сорти «Тавричанка» та «Інея». Серед кавунів найбільшим попитом користуються «Альянс», «Княжич», «Таврійський» та «Білопристанський». Потрапляють кавуни та дині на наші ринки і до магазину найбільше із Херсонської області, а також із Миколаївської. Окрім того, вирощують кавуни в Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях. «Сьогодні є навіть сорти, які дозрівають у більш північних регіонах», - розповіла В.Соколова.

А нам залишається додати – смачного!

Наталія ЧИЖ (для УНІАН)