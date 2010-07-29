Уряд обіцяє не допустити підвищення цін на хліб

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що уряд не допустить підвищення цін на хліб в Україні у зв`язку із збільшенням вартості зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам і інформагентствам.

М.АЗАРОВ відзначив, що уряд не допустить суттєвого підвищення ціни на зерно, а добиватиметься встановлення оптимальної ціни для того, щоб ціни на хліб збереглися на сьогоднішньому рівні.

«Нас влаштовує оптимальна ціна, за якої ціна на хліб збережеться. У нас є всі умови утримати ціну на хліб», – запевнив керівник уряду.

При цьому М.АЗАРОВ наголосив, що в Україні запасів зерна «більше ніж достатньо».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України має намір ініціювати підвищення закупівельної ціни на зерно Аграрним фондом на 20%.

За словами міністра аграрної політики Миколи ПРИСЯЖНЮКА, відповідний крок необхідно зробити, враховуючи підвищення вартості зерна на світових ринках.

За даними міністра, нинішні ціни на пшеницю вищі за торішні на 15-20%, а на ячмінь – на 7-8%.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив купити в Аграрний фонд не менш як 4-4,5 млн. тонн зернових.