Аптечні заклади Тернопільщини підписали меморандум

Аптечні заклади Тернопільщини та облдержадміністрація підписали меморандум про співпрацю. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, документ підписано з метою стабілізації цінової ситуації на фармацевтичному ринку області та забезпечення населення найбільш споживаними лікарськими засобами за доступними цінами.

Згідно з меморандумом, аптечні заклади зобов’язалися реалізовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, визначені в додатку меморандуму, за цінами, які не перевищують їх максимальні рівні, узгоджені при підписанні угоди про співробітництво.

Також аптечні заклади гарантують недопущення скорочення у роздрібній аптечній мережі обсягів закупівлі та реалізації, визначених у переліку лікарських засобів, та недопущення необґрунтованого зростання цін на ліки.

Окрім цього, аптечні мережі-підписанти меморандуму погодилися інформувати про факти підвищення цін виробниками та дистриб’юторами лікарських засобів Державну інспекцію з контролю за цінами в Тернопільській області, а також співпрацювати із обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України в частині проведення досліджень ситуації на ринку ліків щодо вчинення антиконкурентних узгоджених дій та недопущення поширення інформації, що вводить в оману.

У свою чергу облдержадміністрація згідно з меморандумом сприятиме зменшенню контролюючими органами кількості перевірок, оперативно реагуватиме на пропозиції аптечних закладів про внесення змін до нормативних документів щодо їх функціонування, державного регулювання цін, правил поставок та продажу лікарських препаратів, переглядатиме максимальні ціни у разі зміни курсу валют більш як на 8% у бік зростання шляхом проведення «круглого столу» з керівниками аптечних закладів, з якими підписано меморандум.