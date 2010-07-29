На Луганщині пожежа пошкодила понад 250 гектарів лісу

В Луганській області пожежа пошкодила понад 250 гектарів лісу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету лісового господарства України.

Вчора, 28 липня, у другій половині дня було зафіксовано відразу три осередки лісових пожеж. У Піщанському лісництві Новоайдарського лісомисливського господарства вогнем було охоплено близько 3 га лісів. В Северодонецькому лісгоспі пожежа поширилася на площі 15 га. В Кремінському лісомисливському господарстві – сягнула 45 га, з яких 5 га були охоплені верховою пожежею.

До гасіння лісових пожеж було залучено 21 пожежний автомобіль, 10 тракторів, вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм та вертоліт лісової авіаохорони МІ-2. Загальна кількість особового складу зведених протипожежних підрозділів сягнула 250 осіб. До вечора 28 липня вдалося локалізувати поширення верхових пожеж, а близько 6-ї години ранку 29 липня вдалося приборкати й низовий вогонь.

Наразі об’єднані протипожежні підрозділи гасять поодинокі загоряння в периметрі постраждалих територій. Проте через високу температуру повітря (+39), а також пориви вітру (12-16м/с) ці заходи занадто ускладнені, крім того є загроза виникнення нових загорянь. Протипожежні підрозділи не залишають місце пожежі.

Загалом в Україні з початку року в лісах Держкомлігоспу трапилося 1254 пожежі, вогнем пошкоджено близько 600 га лісових масивів, з яких 119 га постраждали внаслідок найбільш небезпечних верхових пожеж. В лісах інших користувачів з початку року виникло 230 пожеж, пошкоджена площа лісів і прилеглих територій становить 1 тис. 272 га.