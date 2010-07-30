У Росії внаслідок лісових пожеж загинули люди

У Воронезькій області в результаті пожеж загинуло п`ять осіб, 94 постраждали.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС у Воронезькій області.

Повідомляється, що за останню добу зареєстровано 20 вогнищ лісових пожеж, загальною площею понад 3200 га. На теперішній час локалізовані, однак не ліквідовані 6 вогнищ на площі 2241 га. Складна пожежонебезпечна обстановка зберігається.

У результаті вогняного шторму постраждало 15 населених пунктів, розташованих на території 6 муніципальних утворень (Новоусманський, Верхньомамонський, Терновський, Лиськінський муніципальні райони, міські округи: м. Воронеж, м. Нововоронеж).

«Вогнем знищено 271 житловий будинок. Загинуло 5 осіб (4 цивільних, 1 пожежник). постраждало 94 особи», - зазначається у повідомленні.

У гасінні пожеж задіяні два літаки Іл-76 та вертоліт Мі-8.

Для тимчасового розміщення евакуйованого населення в м. Вороніж підготовлено 485 місць на базі 4 муніципальних освітніх установ, 2 будинків культури, а також готель.