ТМ "Жайвір" випустила новий вид закуски до пива

ЗАТ «Шполянський завод продтоварів» під торговою маркою "Жайвір" випустив новий продукт "Горіхово-злаковий "Золотистий Пивбатон".

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ЗАТ «Шполянський завод продтоварів», нова продукція заводу - 100-процентна інновація, яка немає аналогів у продажу. Може використовуватися як закуска до пива або як окрема ситна їжа для втамування голоду, що дозволяє охопити широку споживчу аудиторію. Виготовляються зі смаками: бекону, сиру, холодцю з хроном та копченої скумбрії. Виготовляється винятково з повітряних зерен кукурудзи та арахісу, що дає можливість позиціонувати продукт як здорову їжу. Технологія виготовлення повітряної кукурудзи дозволяє зберегти корисні властивості цієї культури. Цей продукт багатий клітковиною, білками, макро- та мікроелементами і іншими корисними речовинами. Можна орієнтуватися на людей активних, спортивних, які провадять здоровий спосіб життя.

Невеликий розмір батончика (маса нетто 36 г) дозволяє зробити його доступним по ціні широкій споживацькій аудиторії. Термін придатності до вживання — 6 місяців при температурі (18 плюс-мінус 3) °С та відносній вологості повітря не більше 75%. Пакується по 30 штук у картонний ящик

Довідка УНІАН. Торгову марку «Жайвір» було засновано у 2001 році і належить ЗАТ «Шполянський завод продтоварів» (м. Шпола. Черкаська область). ЗАТ«Шполянський завод продтоварів» — провідне підприємство з переробки сільськогосподарської сировини та випуску продуктів харчування на Черкащині. На підприємстві виробляється понад 150 видів продукції.