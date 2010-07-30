Змінювати стандарти на зерно в Україні немає необхідності. Про це повідомив директор Департаменту стандартизації й метрології Державного комітету з питань технічного регулювання і споживчої політики України Андрій НЕЛЄПОВ.

“Вносити зміни в стандарти на зерно через погані погодні умови необов`язково, оскільки питання щодо реалізації сільськогосподарської продукції з відхиленням щодо якості вимог стандартів на сьогодні врегульоване Декретом Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за виконанням стандартів, норм і правил і відповідальність за їх порушення”, – відзначив він.

Відповідно до даного документа, уряд повинен надати дозвіл на реалізацію сільськогосподарської продукції з відхиленням за якістю від вимог стандартів в рахунок виконання державного замовлення. Таким чином, Міністерству аграрної політики України доцільно розробити і подати на затвердження Кабінету Міністрів України відповідне розпорядження щодо дозволу на закупівлю зерна пшениці 2010-2011 маркетингового року з відхиленням від вимог національного ДСТУ 3768:2010 “Пшениця. Технічні умови” без його зміни. Цю пропозицію Держспоживстандарту було направлено Міністерству аграрної політики України.

***На сьогодні в Європейському Союзі не застосовуються стандарти якості на пшеницю, проте діють показники якості на зернові, які також змінюються залежно від погодних умов. В Україні діє Закон “Про зерно і ринок зерна в Україні”, де передбачені відповідні дії під час неврожаю або погіршення якості зернових.