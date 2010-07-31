Українців завтра “потішить” спекотна погода

Завтра, 1 серпня, в Україні синоптики прогнозують спекотну й без опадів погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 17-22°, на узбережжі морів до 25°; вдень 29-34, в південній та східній частинах 35-39°, у східних областях місцями 40-41°.

Лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У столиці та Київській області без опадів. Температура вночі по області 17-22°, вдень 29-34°, у Києві - вночі близько 20°, вдень 32-34°.

Сьогодні, 31 липня, температура води в Чорному та Азовському морях 25-28°, в Дніпрі біля Києва - 26°.