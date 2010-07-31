Глобальне потепління змусить РФ більше витратити на Олімпіаду в Сочі

Глобальне потепління змусить Росію витратити додаткові гроші на підготовку до зимової Олімпіади-2014 у Сочі.

Про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, передає Reuters.

Москва розраховувала, що будівельні проекти, пов`язані з підготовкою до Ігор у Сочі, потребуватимуть понад 200 млрд. рублів (6,6 млрд. дол.), із яких 104 млрд. рублів мала намір асигнувати держава, а решта вкладень очікувалася від приватних інвесторів.

"Припускаю, що нам на клімат доведеться робити поправку й витратити на це додаткові гроші, в тому числі й стосовно зимової Олімпіади", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з головами міжнародних спортивних федерацій.