«Житомирські ласощі» збільшили реалізацію на 27%

ЗАТ «Житомирські ласощі» в січні-червні 2010 року збільшило реалізацію продукції на 27%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до понад 400 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, за підсумками першого півріччя "Житомирські ласощі" виробили більше 27,1 тис. тонн продукції і зберегли свою позицію в п`ятірці лідерів кондитерського ринку України.

Наголошується також, що в першій половині року компанія поставляла продукцію в 22 країни світу. Загальний обсяг її експорту за вказаний період збільшився на 22%.

Довідка УНІАН. Кондитерська фабрика "Житомирські ласощі" (створена в 1944 році) – один з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні. На фабриці виробляється більше 227 видів продукції.