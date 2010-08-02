У Житомирській області ранні зернові прибрані на 50% площ

Аграрії Житомирської області обмолотили майже половину запланованих площ ранніх зернових, зібрано більше 300 тис. тонн зерна.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління Миколу ДІДКОВСЬКОГО.

За його словами, темпи прибиральної кампанії цього року випереджають торішні попри те, що почата вона набагато пізніше. Так, на 29 липня п.р. в усіх категоріях господарств області обмолочено 137 тис. га ранніх зернових і зернобобових культур (47% від прогнозу), що на 46 тис. га більше, ніж було обмолочено на цю дату рік тому.

Намолочено 313 тис. т зерна (+68 тис. тонн до 2009 року ) при середній врожайності 23 ц/га. У сільгосппідприємствах регіону обмолочено 100 тис. га (43%), намолочено 229 тис. т при середній врожайності 23 ц/га.