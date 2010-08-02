Кабмін ліквідовує концерн «Укрспирт»

Кабінет міністрів України ліквідовує державний концерн спиртної і лікеро-горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт») і створює державне підприємство спиртної і лікеро-горілчаної промисловості (державне підприємство «Укрспирт»), яке стане правонаступником концерну «Укрспирт».

Відповідна постанова № 672 від 28 липня 2010 року «Про створення державного підприємства спиртної і лікеро-горілчаної промисловості» опублікована на сайті уряду.

Згідно з постановою, державне підприємство «Укрспирт» створюють на базі майна концерну «Укрспирт», державних підприємств і об`єднань спиртної і лікеро-горілчаної промисловості з віднесенням підприємства до сфери управління Міністерства аграрної політики.

Також передбачена реорганізація державних підприємств і об`єднань спиртної і лікеро-горілчаної промисловості, які належать до сфери управління Міністерства аграрної політики, шляхом приєднання до державного підприємства «Укрспирт», виділення майна, з використанням якого виготовляється підакцизна продукція, і передачі такого майна «Укрспирту».

У додатках до потсанови перераховані підприємства, які підлягають такій реорганізації.

Згідно з постановою, держпідприємство «Укрспирт» уповноважене здійснювати експорт етилового і плодового спирту і оптову торгівлю ними.

Головою комісії з ліквідації концерну «Укрспирт» призначений заступник Міністра аграрної політики Євген ЛАВРОВ.

Постановою Міністерство аграрної політики зобов’язується затвердити статут державного підприємства спиртної і лікеро-горілчаної промисловості і в тримісячний термін розробити законопроект про включення «Укрспирта» в перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

У постанові наголошується, що метою внесення відповідних змін є підвищення ефективності функціонування державних підприємств спиртної і лікеро-горілчаної промисловості і вдосконалення системи управління в галузі.