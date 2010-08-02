Експерт: Влада обмежує експорт зерна

На сьогодні влада адміністративними методами обмежує експорт продовольчого зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив експерт Українського клубу аграрного бізнесу Володимир ЛАПА.

За його словами, гіпотетичний обсяг експорту України – 17 млн. тонн, зокрема до 6 млн. тонн зерна, трохи більше від 4 млн. тонн ячменю і трохи більше 6 млн. тонн кукурудзи. «Але як фактичний експорт буде порівняно з гіпотетичним – залежить від експортного регулювання», – відзначив експерт.

В.ЛАПА вважає, що внутрішній ринок пристосовуватиметься до підвищення цін на зерно на світових ринках: «Внутрішньому ринку буде непросто переварити підвищення цін. Ми бачимо, що є досить серйозні спроби уряду обмежити обсяги (експорту – УНІАН). Щоправда, це все робиться традиційними для України екстравагантними методами – то додаткові перевірки, то блокування перевезення зерна…».

На думку експерта, має бути ухвалене прийнятне законодавче рішення.

«Рано чи пізно експортери все одно відвантажать зерно. Можливо, через уряд вони втратять трохи прибутку», - сказав він.

На думку директора Аналітичного агентства ААА Сергія НАЛИВКИ, «нинішній уряд намагатиметься зробити все, щоб пожертвувати експортною виручкою, однак все ж не допустити вивозу продовольчого зерна з України».

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК не виключає, що уряду доведеться ввести квоту на експорт продовольчої пшениці після завершення жнив. Про це М.ПРИСЯЖНЮК заявляв 27 липня.

За його словами, жнива в Україні затрималися, і якщо раніше прогнозувалося зібрати 46 млн. тонн зерна, то тепер очікується 42 млн. тонн.

Також міністр повідомив, що з урахуванням внутрішньої потреби споживання продовольчого зерна в Україні держава зможе експортувати близько 16-17 млн. тонн фуражного зерна, а виручка від цього може навіть перевищити торішню.

У цілому, відзначив М.ПРИСЯЖНЮК, якщо виникне така необхідність, то «уряд обов`язково контролюватиме експорт як фуражної, так і продовольчої пшениці, і у разі потреби вводитиме квотування на експорт останньої».