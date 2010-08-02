Кабмін підвищив ставки акцизу на тютюн і алкоголь

Кабінет міністрів України визначив специфічні ставки акцизного збору на тютюнові вироби і алкогольні напої з урахуванням індексу споживчих цін.

Відповідне розпорядження Кабміну від 28 липня 2010 р. №1533-р “Про публікацію специфічних ставок акцизного збору, мінімального податкового зобов`язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби і ставок акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої, визначених з урахуванням індексу споживчих цін” опубліковано на сайті уряду.

Згідно з розпорядженням, специфічні ставки акцизного збору на тютюнові вироби, які обчислюються в твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), визначені з урахуванням індексу споживчих цін, такі: на сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, і сигарилли (тонкі сигари), із вмістом тютюну - 149,66 грн. за 1 кг (нетто) (специфічні ставки акцизного збору, встановлені Законом України “Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби” становлять 140 грн. за 1 кг); на сигарети без фільтру, цигарки - 43,03 грн. за 1000 штук (40,25 грн. за 1000 штук); на сигарети з фільтром - 96,21 грн. за 1000 штук (90 грн. за 1000 штук); на тютюн і замінники тютюну, тютюнові екстракти і есенції - 53,45 грн. за 1 кг (50 грн. за 1 кг); на тютюн для куріння, із вмістом або без вмісту замінників в будь-якій пропорції - 74,83 грн. за 1 кг (70 грн. за 1 кг); на жувальний і нюхальний тютюн - 21,38 грн. за 1 кг (20 грн. за 1 кг).

Мінімальне податкове зобов`язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби, визначене з урахуванням індексу споживчих цін, становить: на сигарети без фільтру, цигарки - 61,47 грн за 1000 штук (встановлені Законом України “Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби” - 57,5 грн. за 1000 штук); на сигарети з фільтром - 160,35 грн. за 1000 штук (150 гривень за 1000 штук).

Згідно з розпорядженням, ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін (проіндексовані з урахуванням ставок акцизного збору, які діють до набуття чинності пункту 10 розділу I Закону України від 20 травня 2010 р. № 2275-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”), такі: на вина виноградні натуральні - 0,01 грн. за 1 літр (ставки акцизного збору, встановлені Законом України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої”, - 0,01 грн. за 1 л); на вина натуральні з додаванням спирту і кріплені - 0,53 грн. за 1 л. (0,5 грн. за 1 л); на вина ігристі - 2,67 грн. за 1 літр (2,5 грн. за 1 літр); на вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних екстрактів - 2,78 грн. за 1 л (2,6 грн. за 1 л); на інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші зі зброджених напоїв і суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту) - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирту (34 грн. за 1 літр 100-процентного спирту); на сидр і перрі (без додавання спирту) - 0,36 грн. за 1 л (0,34 грн. за 1 л); на спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 8% об. або більше; спирт етиловий та інші спиртні дистиляти і спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирту (34 грн. за 1 літр 100-процентного спирту); на спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту менше 80% об.; спиртні дистиляти і спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирту (34 грн. за 1 літр 100-процентного спирту).

Згідно з розпорядженням, ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін (проіндексовані з урахуванням ставок акцизного збору, які діятимуть після набуття чинності пункту 10 розділу I Закону України від 20 травня 2010 р. № 2275-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”), такі: на вина виноградні натуральні - 0,01 грн. за 1 л (ставки акцизного збору, встановлені Законом України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої” - 0,01 грн. за 1 л); на вина натуральні з додаванням спирту і кріплені - 2,14 грн. за 1 л (2 грн. за 1 л); на вина ігристі - 3,1 грн. за 1 л (2,9 грн. за 1 л); вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних екстрактів - 2,14 грн. за 1 л (2 грн. за 1 л); на інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші зі зброджених напоїв і суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту) - 42,12 грн. за 1 літр 100-процентного спирту (39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирту); на сидр і перрі (без додавання спирту) - 0,42 грн. за 1 л (0,39 грн. за 1 л); на спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80% об. або більше, спирт етиловий та інші спиртні дистиляти і спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації - 42,12 грн. за 1 літр 100-процентного спирту (39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирту); на спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту менше 80% об., спиртні дистиляти і спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери таі інші напої, що містять спирт, - 42,12 грн. за 1 літр 100-процентного спирту (39,40 грн. за 1 л 100-процентного спирту).