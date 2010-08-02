Аграрії Одеської області завершили збір ранніх зернових

Аграрії Одеської області завершили збирання зернових культур – намолочено майже 2,6 млн. тонн хліба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник губернатора Одеської області Анатолій НОВАКОВСЬКИЙ на нараді в обласній держадміністрації.

За його словами, «на збиранні зернових і зернобобових працювали 3,6 тис. комбайнів землеробів Одещини і понад тисяча одиниць збиральної техніки, залученої із сусідніх областей». Найвищих показників врожайності досягли землероби Кілійського і Кодимського районів, що зібрали понад 30 центнерів зерна з гектара.

З урахуванням майбутнього збору кукурудзи, проса, гречки і рису, вирощеного на 115 тис. га, очікується валовий збір хліба ц регіоні обсягом 2,8 млн. тонн», - підсумував А.НОВАКОВСЬКИЙ.

З досягнутими найкращими в Україні показниками збору зернових культур аграріїв Одеської області привітав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.