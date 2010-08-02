У МНС заявляють, що осередків загорянь на території Київської та Чернігівської областей не виявлено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сьогодні вранці представники МНС і Державного комітету лісового господарства на гелікоптері здійснили обліт Київської та Чернігівської областей. За результатами обльоту на цих територіях осередків загорянь не виявлено.

За попередньою інформацією, задимлення повітря йде з боку Росії, де вирують масштабні пожежі.

Більш уточнені дані будуть після аналізу інформації, який проводять Гідрометцентр та Управління інформаційно-аналітичного забезпечення МНС.