У Пакистані через повені 980 тисяч осіб лишились без притулку

У Пакистані 980 тисяч осіб лишилися без притулку або були вимушені тікати у результаті сильних повеней.

Про це повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на представників гуманітарних організацій ООН.

Офіційні дані про загиблих - понад 1100 осіб, проте ця цифра може збільшитися.

Щонайменше 28 тисяч осіб у північно-західних районах Пакистану відрізані від зовнішнього світу.

З долини Сват, потерпілої від повені, надходять повідомлення про спалах холери.

ООН, Євросоюз і США направляють до Пакистану гуманітарну допомогу.