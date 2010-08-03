У Пакистані через повені 980 тисяч осіб лишились без притулку
10:41, 03 серпня 2010Агро
0
Загинули понад 1100 осіб
У Пакистані 980 тисяч осіб лишилися без притулку або були вимушені тікати у результаті сильних повеней.
Про це повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на представників гуманітарних організацій ООН.
Офіційні дані про загиблих - понад 1100 осіб, проте ця цифра може збільшитися.
Щонайменше 28 тисяч осіб у північно-західних районах Пакистану відрізані від зовнішнього світу.
З долини Сват, потерпілої від повені, надходять повідомлення про спалах холери.
ООН, Євросоюз і США направляють до Пакистану гуманітарну допомогу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter