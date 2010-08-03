Тігіпко: Гальмуючи експорт зерна, селян позбавляють коштів

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вимагатиме, щоб винні у перешкоджанні експорту зерна були покарані.

Про це він заявив вчора під час наради, на якій обговорювалися випадки перешкоджання експорту зерна з боку деяких органів державної влади, повідомляє прес-служба віце-прем`єр-міністра.

«Жодних економічних підстав для перешкоджання експорту зерна немає», – заявив він. На його думку, будь-які рішення органів влади, які призводять до незаконних затримок експортних партій зерна, треба негайно скасовувати.

За словами С.ТІГІПКА, валовий збір зерна цього року очікується на рівні близько 40 млн. тонн. Враховуючи перехідні залишки близько 6 млн. тонн, Україна повністю забезпечує внутрішні потреби держави і може експортувати 17 млн. тонн зерна.

Віце-прем`єр-міністр відзначив, що останні неправомірні рішення Держмитслужби і «Укрзалізниці» призвели фактично до блокування експорту зерна. «У результаті таких протиправних дій зазнають збитків виробники і експортери сільськогосподарської продукції, погіршується підприємницький та інвестиційний клімат у країні, що негативно позначається на міжнародному іміджі держави», – відзначив він.

Також С.ТІГІПКО звернув увагу на те, що зараз склалася сприятлива кон`юнктура для продажу українського зерна. «Гальмуючи сьогодні експорт зерна, урядовці позбавляють селян зароблених ними грошей», – відзначив віце-прем`єр.

С.ТІГІПКО повідомив учасників наради, що вимагатиме покарання винних у перешкоджанні, яке гальмує розвиток підприємницької діяльності. «Відповідальність бізнесу і влади має бути взаємною. Якщо за ухилення від сплати податків передбачена кримінальна відповідальність, то до такої самої відповідальності треба притягати і посадовців, дії яких завдають величезних збитків бізнесу і державі», – підкреслив він.

Згідно з повідомленням, листи за підписом віце-прем`єра з вимогою терміново припинити правове свавілля вже розіслано до органів державної влади, у тому числі і до Генеральної прокуратури.

С.ТІГІПКО закликав представників бізнесу, громадських професійних об`єднань підприємців і галузевих структур повідомляти у Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України про будь-які факти адміністративного втручання і обмеження підприємницької діяльності.

Як повідомляв УНІАН, громадські професійні організації у сфері аграрно-промислового комплексу заявляють, що в Україні незаконно стримується експорт зерна.

За словами генерального директора «Укрзернопрому АГРО» Євгена ЛЕНГА, кілька днів діяла заборона залізниці на приймання пшениці на відвантаження у порти. Залізниці був дано усний наказ, і два дні вона приймала заявки на вагони, але фактично вагони не подавала. Крім того, він вважає незаконним, що митниці дозволили брати зерно на експертизу після початку завантаження партії на судно.