Компанія «Авангард» збільшила виробництво яєць на 29%

Компанія «Авангард» в І півріччі збільшила обсяги виробництва яєць на 29% в порівнянні з відповідним періодом минулого року - до 1,91 млрд. шт. (перше півріччя 2009 року – 1,481 млрд. шт.)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, збільшення виробництва відбулося перш за все за рахунок збільшення поголів`я птиці в 2009 році. Станом на 30 червня 2010 року поголів`я склало 18,6 млн. голів (1-е півріччя 2009 року - 16,1 млн. ).

Середня ціна реалізації яєць в першому півріччі збільшилася на 44% і склала 0,52 грн. (без урахування ПДВ) за 1 шт. (1-е півріччя 2009 року - 0,36 грн. за 1 шт.). У компанії відзначають, що в другому півріччі 2010 року очікується подальше зростання цін на яйця. Обсяг продажів стороннім покупцям збільшився на 12% і склав 1,631 млрд. шт. (1-е півріччя 2009 року – 1,451 млрд. шт.).

У прес-службі повідомляють, що протягом першої половини 2010 року компанія продовжила реалізацію стратегії, направленої на диверсифікацію клієнтської бази, внаслідок чого частка продажів через сучасні мережі роздрібної торгівлі збільшилася до 7% від загального їх об`сягу (1-е півріччя 2009 року - 2%).

У першому півріччі компанія здійснювала експорт яєць на ринки Грузії, Іраку, Казахстану, Сирії, Туреччини, а також розширила свою клієнтську базу за рахунок виходу на ринок Молдови.

У повідомленні відзначають також, що завод з виробництва яєчних продуктів ТОВ «Імперово Фудз», який компанія придбала в липні 2009 року, протягом перших шести місяців 2010 року переробив 287 млн. шт. яєць. Середня ціна реалізації сухих яєчних продуктів склала 6,78 дол. США за 1 кг (без урахування ПДВ).

Протягом звітного періоду компанія експортувала сухі яєчні продукти до Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравії, Кувейту, ОАЕ, Індонезії, Таїланду, Південної Кореї, Оману, Азербайджану, Вірменії і Молдови, а також в 1-м півріччі 2010 року яєчний порошок вперше експортувався до Пакистану.

Довідка УНІАН. "Авангард" – одна з найбільших агропромислових компаній в Україні, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів. За підсумками 2009 року компанія займає 23% ринку яєць (39% промислового ринку яєць) в Україні і 52% ринку яєчних продуктів.