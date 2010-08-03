Президента і прем'єра просять налагодити функціонування ринку зерна

Українська аграрна конфедерація, Аграрний союз України і Асоціація фермерів і приватних землевласників України направили відкрите звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням налагодити функціонування ринку зерна.

Текст відповідного звернення є в розпорядженні УНІАН.

У зверненні наголошується, що Аграрний фонд не виконує своїх функцій, зокрема, не забезпечив проведення фінансових інтервенцій, заставних закупівель зерна, і за цих умов ухвалюються рішення щодо ручного адміністрування експорту зерна, встановлення цін, від яких лихоманить зерновий ринок.

«23 липня п.р. Державна митна служба України фактично припинила на чотири дні митне оформлення і відвантаження суден з зерном з портів України, мотивуючи це необхідністю проведення контрольних заходів щодо боротьби з контрабандою. Через чотири дні, 27 липня, ця вимога була скасована, однак збитки компаній лише через простої суден становлять кілька сотень тисяч доларів. Крім того, дезорганізована їх закупівельна діяльність. Ще через два дні, 29 липня, Держмитслужба поновила дію свого циркуляра, змінивши його таким чином, що його неможливо виконати митним органам на місцях, а отже, і боротися з контрабандою», – сказано у зверненні.

У листі наголошується, що 29 липня до такого управління ринком приєдналася митниця: станції припинили відправку у порти вагонів з пшеницею, ячменем, соєю, а також надання рухомого складу згідно із заявками відправників.

«Тільки надвечір фуражне зерно і олійні культури були відпущені, а пшениця простоює у вагонах і зараз», – повідомляється у листі.

Автори звернення заявляють, що подальший розвиток подій на зерновому ринку в такому ключі призведе до остаточного розвалу ринку і значного падіння внутрішніх цін на зерно. Враховуючи це, громадські організації просять керівників держави негайно вжити заходів щодо нормалізації функціонування ринку зерна, всього логістичного ланцюга від поля до порту, скасувавши всі розпорядження, що руйнують його, а також зобов`язати Аграрний фонд забезпечити проведення заставних закупівель продовольчого зерна, що дасть можливість селянам продати його пізніше за вигіднішими цінами, і профінансувати осінню посівну кампанію.

Крім того, аграрії закликають владу прискорити видачу ПДВ-облігацій, насамперед експортерам сільгосппродукції, що дасть можливість швидко наситити ринок оборотними коштами для активізації і стабілізації закупівель зерна у товаровиробників, а також знайти можливість виділити реальні кошти тваринницькій, хлібопекарській, іншим переробним галузям на компенсацію відсоткових ставок за кредитами для закупівлі ними зерна з метою створення запасів для власних потреб.