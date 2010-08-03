Янукович доручив створити у Криму штаб з попередження НС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив створити при Раді міністрів АРК оперативний штаб з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з підвищеною пожежною небезпекою.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у Криму, пов’язаних із встановленням спекотної погоди, а також створення умов для захисту населення та відпочиваючих від її можливих наслідків Президент дав відповідне доручення голові Ради міністрів АРК Василю ДЖАРТИ і т.в.о. міністра – першому заступнику міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Михайлу БОЛОЦЬКИХ.

Також має бути організоване повітряне патрулювання лісових масивів, заповідних і рекреаційних територій, особливо тих, що прилягають до оздоровчих лікувальних закладів і місць з масовим перебуванням відпочиваючих, для виявлення та ліквідації загорянь на ранніх стадіях.

Крім того, глава держави доручив забезпечити обмеження доступу населення, відпочиваючих та в’їзду транспорту до лісів у період високої пожежної небезпеки; привести у відповідну готовність особовий склад, пожежну техніку підвищеної прохідності, а також авіаційні засоби для гасіння пожеж.

Зокрема, повинна бути проведена перевірка мінералізованих смуг, протипожежних розривів, доріг протипожежного призначення та утримання заповнених водою пожежних водойм, і у разі необхідності вжити невідкладних заходів для приведення їх у належний стан. Належну увагу слід приділити і очищенню лісових масивів від захаращень.

Також В.ЯНУКОВИЧ доручив забезпечити інформування населення і відпочиваючих про пожежну небезпеку, правила поведінки в пожежонебезпечних місцях та першочергові дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій.