Виробники алкоголю просять відмінити статус бланка суворої звітності

Виробники алкоголю в Україні вважають за необхідне відмінити статус бланка суворої звітності для товарно-транспортних накладних (ТТН) на переміщення алкогольних напоїв.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники компаній-виробників, дистриб`юторів, профільних асоціацій тощо.

Зокрема, за словами віце-президента «СОВАТ» (Союз оптовиків і виробників алкоголю і тютюну) Володимира ОСТАПЮКА, виробники алкогольних напоїв сподіваються, що проект постанови, підготовлений Міністерством економіки про виключення ТТН з переліку документів суворої звітності, буде незабаром підтримано Кабінетом міністрів.

При цьому учасники ринку вимагають скасувати наказ № 313 Міністерства аграрної політики, який був видано у червні п.р. і яким міністерство зобов`язало всі підлеглі йому структури замовляти бланки суворої звітності (у тому числі і ТТН на перевезення алкогольної продукції) у ДП «Украгроспецпостач», а крім того – ввело єдину захисну голограму.

Як вважає директор з маркетингових комунікацій ХК «Петрус» Олександр ПЕТРУЛЕНКОВ, вартість голограм для ТТН завищено у рази, при цьому виробники несуть необґрунтовані витрати. «Це не боротьба з тіньовим ринком, це – ще один тіньовий ринок», - відзначив він.

За словами віце-президента асоціації «Виноградарі і винороби» В’ячеслава ПОНОМАРЬОВА, на адресу асоціації надійшли десятки листів з проханням сприяти скасуванню ТТН на перевезення алкоголю. «Економіка цього бажання дуже проста. Насправді у ціні одиниці продукції, яка доходить до споживача, буває, до 1 гривні вартість викликана саме ТТН, тому що буває, що на замовлення, на якусь точку везеться один ящик. На один ящик вже необхідно виписати ТТН. Виходить, у ціні однієї пляшки лежить одна гривня. Ми, як асоціація, не можемо собі дозволити, щоб вартість нашої продукції була збільшена. Одна гривня – це витрати не на перевезення, а на те, щоб просто комусь у кишеню заплатити за ці ТТН. Цей комплект ТТН – як він може сьогодні коштувати 6 гривень? Шість гривень, щоб створити якісь 3-4 папірці», - відзначив В.ПОНОМАРЬОВ.

Як вважають виробники, практика використання ТТН виявилася невиправданою, оскільки з дня оголошення ТТН документом суворого обігу (у 2004 р.) контролюючими органами за їх допомогою не було виявлено жодного випадку переміщення нелегальної або контрафактної алкогольної продукції. Як наголошувалося на прес-конференції, для виявлення контролюючим органом при перевірці недостовірних або фальшивих даних статус документа не відіграє ролі, оскільки нелегальні виробники не купують бланки ТТН, реалізовуючи продукцію без будь-яких документів.