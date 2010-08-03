Держспоживстандарт розпочав перевірку виробництва продуктів харчування

Держспоживстандарт розпочав перевірку технічних умов (ТУ) виробництва продуктів харчування в Україні з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Держспоживстандарта Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що на сьогодні проведені перевірки ТУ виробництва дитячого харчування, молочних продуктів і питної води.

«Можу сказати, що цифри не утішають. Більше половини ТУ з порушенням норм чинного законодавства», - сказав О.ПОВОЛОЦЬКИЙ.

При цьому він зауважив, що, в основному, порушення не істотні.

«Не всі ці порушення критичні», - сказав він.

При цьому О.ПОВОЛОЦЬКИЙ підкреслив, що всім виробникам – власникам ТУ дано доручення протягом місяця переглянути технічні умови з тим, щоб вони відповідали нормам законів.

«Якщо цього не відбудеться, то реєстрація таких ТУ буде зупинена або скасована», - сказав О.ПОВОЛОЦЬКИЙ.

«Я думаю, що перші результати цих переглядів ми вже побачимо у вересні. Наприкінці 2010 року споживач повинен відчути, що товари, які виробляються за технічними умовами, навіть кращої якості, ніж ті, які виробляються за ДСТами», - сказав О.ПОВОЛОЦЬКИЙ.