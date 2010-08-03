Президент доручив створити штаб з оперативного реагування на НС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив створити при Кабінеті міністрів оперативний штаб з координації діяльності центральних і регіональних органів виконавчої влади, спрямованої на оперативне реагування на надзвичайні події, пов’язані з пожежною небезпекою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, першому віце-прем’єр-міністру України Андрію КЛЮЄВУ доручено у випадку виникнення надзвичайних подій, пов’язаних із пожежною небезпекою, забезпечити залучення до гасіння пожеж наявних сил і засобів МНС, Міноборони, МВС, Мінагрополітики, Держприкордонслужби, Держкомлісгоспу, Ради міністрів АРК та місцевих органів влади.

Т.в.о. міністра – першому заступнику міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Михайлу БОЛОТСЬКИХ доручено проведення постійного моніторингу пожежонебезпечної ситуації, пов’язаної з утриманням на значній території України високої температури, та вжиття своєчасних заходів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Крім того, з метою ліквідації можливих пожеж та їхніх наслідків у підвищену готовність має бути приведено особовий склад і технічні засоби МНС.

Міністру оборони України МИХАЙЛУ Єжелю доручено посилити контроль за станом протипожежної безпеки під час проведення заходів та в місцях зберігання вибухонебезпечних матеріалів. З метою зберігання здоров’я особового складу також мають бути переглянуті графіки планових навчань.

Крім того, відповідно до президентського доручення, міністр охорони здоров’я Зиновій МИТНИК має забезпечити дотримання санітарних норм на виробництві, у місцях відпочинку та масового скупчення людей, надання першочергової допомоги особам, які страждають хворобами серцево-судинної системи, людям похилого віку та дітям.

Повинно бути забезпечено систематичне інформування населення про необхідні дії із запобігання негативним наслідкам для здоров’я людини, пов’язаних із впливом на її організм високої температури.

Ще один пункт президентського доручення стосується керівників регіонів. Зокрема, вони повинні тимчасово утриматися від проведення масових заходів.