ROSHEN відкриє дитячий розважальний центр у Вінниці

У рамках розширення програми дитячих освітньо-розважальних екскурсій на своїх фабриках, Кондитерська Корпорація ROSHEN будує дитячий розважальний центр на території Вінницької Кондитерської фабрики.

Про це сказано в повідомленні корпорації, переданому кореспондентові УНІАН.

Згідно з повідомленням, основними відвідувачами будуть шкільні групи дітей у віці від 7 до 14 років. Головна ідея центру – в ігровій формі розповісти маленьким споживачам солодкої продукції про історію виникнення шоколаду, інгредієнти і технології, які використовує ROSHEN у своєму виробництві.

ROSHEN планує інвестувати в будівництво центру близько 2 млн. євро. На площі 800 кв.м. розмістяться 4 зали з сучасними інтерактивними іграми, цікавими головоломками і захоплюючими завданнями, 3D кінотеатру, і звичайно, діти побачать справжні виробничі лінії і роботу майстрів-кондитерів.

Відкриття центру планується на 15 грудня 2010 року.