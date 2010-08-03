AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED оголошує операційні результати за перше півріччя 2010 року

AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) («Компанія» або «Авангард»), найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні оголошує операційні результати за перші шість місяців року, що завершилися 30 червня 2010.

Виробництво яєць

Протягом першої половини 2010 року Авангард збільшив обсяги виробництва яєць на 29% до 1 910 млн. шт. (1 півріччя 2009 року - 1 481 млн. шт.) насамперед за рахунок збільшення поголів`я птиці в 2009 році. Станом на 30 червня 2010 року поголів`я становило 18,6 млн. (1 півріччя 2009 року - 16,1 млн.).

Середня ціна реалізації яєць в першому півріччі 2010 року збільшилася на 44% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 0,52 грн. (без урахування ПДВ) за 1 шт. (1 півріччя 2009 року - 0,36 грн. (без урахування ПДВ) за 1 шт.). У другому півріччі 2010 року компанія очікує подальшого зростання цін на яйця. Обсяг продажів стороннім покупцям збільшився на 12% до 1 631 млн. шт. (1 півріччя 2009 року - 1 451 млн. шт.).

Протягом першої половини 2010 року компанія й далі розвиває стратегію, спрямовану на диверсифікацію клієнтської бази. Відповідно частка продажів через сучасні мережі роздрібної торгівлі збільшилася до 7% від загального їх обсягу (1 півріччя 2009 року - 2%).

У першому півріччі 2010 року компанія здійснювала експорт яєць на ринки Грузії, Іраку, Казахстану, Сирії, Туреччини, а також розширила свою клієнтську базу, вийшовши на ринок Молдови

Виробництво яєчних продуктів

Компанія придбала завод з виробництва яєчних продуктів ТОВ «Імперово Фудз» в липні 2009 року і результати діяльності підприємства обліковуються у фінансових показниках компанії, починаючи з дати його придбання.

Протягом перших шести місяців 2010 року Компанія переробила 287 млн. шт. яєць. Середня ціна реалізації сухих яєчних продуктів становила 6,78 дол. США за 1 кг (без урахування ПДВ).

Протягом звітного періоду Компанія експортувала сухі яєчні продукти до Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравію, Кувейту, ОАЕ, Індонезії, Таїланду, Південної Кореї, Оману, Азербайджану, Вірменії та Молдови, а також у 1 півріччі 2010 розпочала експортувати яєчний порошок до Пакистану.

Менеджмент компанії задоволений операційними результатами за перше півріччя і очікує хороших фінансових результатів за підсумками звітного періоду. Консолідована фінансова звітність за перше півріччя 2010 р. буде опублікована 25 серпня 2010 року. Цього ж дня менеджмент Компанії проведе конференц - дзвінок для обговорення фінансових результатів з інвесторами та аналітиками.

Довідка. "Авангард" – одна з найбільших агропромислових компаній в Україні, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів. За підсумками 2009 року компанія займає 23% ринку яєць (39% промислового ринку яєць) в Україні і 52% ринку яєчних продуктів. Станом на 30 червня 2010 року загальне поголів`я птиці становило 18,6 млн. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України та в Автономній республіці Крим. 2009 компанія експортувала продукцію до 16 країн світу, переважно на Близький Схід та до Азії. У 2009 році виторг компанії становив 319,855 млн. доларів США ( у 2008 - 302,292 млн. доларів США), EBITDA становила 152,092 млн. доларів США ( у 2008 - 113,738 млн. доларів США). З травня 2010 року акції компанії у формі Глобальних депозитарних розписок котируються на Лондонській фондовій біржі.