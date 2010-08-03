Україна на 88% використала квоту на ввезення цукру сирцю

Україна станом на 1 серпня п.р. на 88,12% використала квоту на ввезення цукру сирцю з цукрової тростини в 2010 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економіки України.

Згідно з повідомленням, квота на 2010 рік становить 267,8 тис. тонн, залишок - 31 тис. 826,519 т.

На 100% використано квоту на експорт з Бразилії (157 тис. 487,306 т), Куби (16 тис. 679,164 т) і Гватемали (8 тис. 299,011 т).