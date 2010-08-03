Україна на 88% використала квоту на ввезення цукру сирцю
16:18, 03 серпня 2010Агро
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З цукрової тростини
Україна станом на 1 серпня п.р. на 88,12% використала квоту на ввезення цукру сирцю з цукрової тростини в 2010 році.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економіки України.
Згідно з повідомленням, квота на 2010 рік становить 267,8 тис. тонн, залишок - 31 тис. 826,519 т.
На 100% використано квоту на експорт з Бразилії (157 тис. 487,306 т), Куби (16 тис. 679,164 т) і Гватемали (8 тис. 299,011 т).
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