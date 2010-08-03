Синоптики прогнозують, що спека в Україні триватиме ще тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА повідомив сьогодні на прес-конференції.

Він уточнив, що до 10 серпня на половині території України температура повітря наближатиметься до 40 градусів, а на Сході та в центральній частині країни навіть перевищуватиме 40 градусів.

За словами М.КУЛЬБІДИ, згідно з даними аналізу ситуації, можна гарантувати тривалий період продовження сухої і дуже спекотної погоди, за винятком західних областей України.

Він зазначив, що в західних областях погода змінюватиметься, і можна очікувати дощі.

Він також повідомив, що цього літа в Україні спостерігалися температурні рекорди: на території Луганської області було зафіксовано 40-41 градус тепла.

За словами М.КУЛЬБІДИ, також рекордна температура повітря – 40 градусів - була зафіксована на переважній частині територій Сумської, Полтавської та Харківської областей.