Держкомветмедицини попереджає про загрозу африканської чуми

Державний комітет ветеринарної медицини України попереджає про загрозу виникнення в країні африканської чуми, що погано позначиться на свинарстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Держкомветмедицини Іван БІСЮК.

За його словами, в Російській Федерації на сьогодні існує складна епізоотична ситуація, у зв`язку з чим африканська чума загрожує східним областям України, зокрема Луганщині і Донбасу. Тому ця зона перебуває під постійним моніторингом.

І.БІСЮК висловив побоювання, що у разі, якщо Україна зіткнеться з цією проблемою, вона не зможе експортувати сільськогосподарську продукцію, зокрема зерно.

“У разі виявлення хвороби, в межах двадцятикілометрової зони буде забито усіх свиней”, - розповів І.БІСЮК.

Окрім цього, він повідомив про існування ще однієї загрози експорту української продукції на європейський ринок - це збільшення динаміки захворювання худоби на сказ, викликане недофінансуванням з боку держави.

“Сьогодні в Україні знайдено 883 неблагополучні пункти щодо сказу, а це на 551 пункт більше, ніж минулого року, - сказав І.БІСЮК. - З 2007 року в Україні була запроваджена вакцинація від сказу, і динаміка захворювання йшла на спад, однак на початку цього року були проблеми з фінансуванням, тому динаміка захворювання прискорилася”.