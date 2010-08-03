Експерти: Експорт пшениці в Україні знизився на 64%

Експорт пшениці в Україні в липні цього року становив 224,6 тис. тонн, що менше на 64%, порівняно з 626,7 тис. тонн у липні минулого року.

Про це УНІАН повідомили в аналітичному центрі «УкрАгроКонсалт».

Серед причин скорочення експорту експерти називають затримки у збиранні врожаю і припинення експорту в останній тиждень липня.

Згідно з повідомленням, експорт ячменю у липні 2010 року став лідером відвантажень і становив 414,4 тис. тонн (у липні 2009 р. – 705 тис. т, у червні цього року - 286,5 тис. т).

Відповідно до повідомлення, експорт соняшнику з України в липні різко знизився до 8,9 тис. т, що на 87% менше, ніж у червні 2010 р. (71,3 тис. т) і липні 2009 року (70,8 тис. т).

Усього з початку сезону 2009/10 (вересень-липень) Україна експортувала 352 тис. т соняшнику, порівняно з 747 тис. т за аналогічний період минулого сезону.

Повідомляється також, що експорт соняшникової олії в липні трохи знизився - на 5% - до 263,1 тис. т, порівняно з 277,3 тис. т у червні 2010 року. Проте, це майже на 40% більше, ніж у липні минулого року (188,5 тис. т).