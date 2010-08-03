Держкомзем: Власники земельних паїв здали в оренду 17 млн. га

В Україні цього року власники земельних паїв здали в оренду 17 млн. га землі (або 62% площі розпайованих земель) на загальну суму 5 млрд. грн., зокрема селянам-пенсіонерам – 2,2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті України із земельних ресурсів (Держкомзем).

Згідно з повідомленням, станом на 1 липня п.р. із загальної суми фактично виплачено 179,3 млн. грн. (3,6%).

Станом на 1 липня п.р. власники права на земельну частку (пай), засвідченого сертифікатом або держактом на право власності на землю, уклали 4 млн. 584,4 тис. договорів оренди земельних паїв. Переважна більшість договорів оренди укладена на термін до 5 років.

Середній розмір орендної платні становить 292,5 грн. за 1 гектар на рік.

Серед форм орендної платні переважає натуральна форма – 70,5%.