МінАП ініціює створення Єдиного держреєстру тварин

Міністерство аграрної політики України виступило з пропозицією створити Єдиний державний реєстр тварин.

Відповідний проект наказу міністерства «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр тварин» опублікований на сайті відомства.

Згідно з проектом, державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» має створити і запровадити Єдиний державний реєстр тварин. До 1 січня 2011 року агентство має перенести базу даних Реєстру тварин в базу даних Єдиного державного реєстру тварин і ввести в дію цей реєстр.

У пояснювальній записці до проекту наказу наголошується, що документ передбачає впровадження обов`язкової ідентифікації і реєстрації тварин, від яких одержують продукцію тваринного походження; впровадження обов`язкової реєстрації в Єдиному державному реєстрі тваринних суб`єктів господарювання, які займаються торгівлею, транспортуванням, забоєм, утилізацією тварин, здійснюють контроль, надають сервісні послуги у сфері тваринництва і проводять виставки за участю тварин, а також державних установ ветеринарної медицини, які здійснюють ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за виробництвом, переробкою, зберіганням і транспортуванням тваринницької продукції.

Згідно з проектом, реєстр тварин створюється з метою: забезпечення єдиних принципів ідентифікації тварин, їх державного обліку і реєстрації; контролю за переміщеннями тварин усередині країни і при їх експорті та імпорті; сприяння охороні території України від занесення і розповсюдження збудників хвороб і оптимізації планування ветеринарно-санітарних заходів; посилення контролю за ветеринарно-санітарним станом і походженням продукції тваринництва; забезпечення споживачів тваринницької продукції оперативною і надійною інформацією про походження продукції тваринництва, її якість та безпеку.