«Оболонь» відновила розлив пива ТМ «Жигулівське»
“Споживачам подобаються ностальгічні сорти пива”
Пивоварна компанія «Оболонь» відновила розлив пива під торговою маркою «Жигулівське».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу маркетингу ринку пива компанії Олексій БЕЗУГЛИЙ вчора на прес-конференції.
За його словами, «Оболонь» планує до кінця 2010 року зайняти 15% низькоцінового сегменту на ринку.
Перші партії пива розливатимуть в пластикові пляшки місткістю 1 і 2 літри, а також в кеги по 30 і 50 літрів. З середини серпня планується почати розлив пива в скляні пляшки.
«Ми побачили, що споживачам подобаються ностальгічні сорти пива, яке виробляється локальними заводами, тому не могли пройти повз цю тенденцію», – сказав А.БЕЗУГЛИЙ.
Він також відзначив, що «Жигулівське» – пиво низькоцінового класу, і тепер воно поповнить даний сегмент «Оболоні», куди входять ТМ «Десант» і ТМ «Арсенал».
Також в 2010 році планується почати експорт «Жигулівського».
Довідка УНІАН. На Київському пивзаводі №3 («Оболонь») виробництво пива «Жигулівське» почалося з відкриттям заводу в травні 1980 року. У період Олімпіади-1980 завод поставив у продаж більше 30 тис. декалітрів даного пива. У 1991 році «Оболонь» зупинила випуск «Жигулівського» для внутрішнього ринку, почавши розвиток власного бренду ТМ «Оболонь».
ЗАТ «Оболонь» – найбільший національний виробник пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і 9 підприємств в регіонах України.
Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».
Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується в 33 країни світу.