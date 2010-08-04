Валовий збір ранніх зернових колосових становитиме 28,5-29 млн. т

Кабінет міністрів України прогнозує, що валовий збір ранніх зернових колосових культур в Україні цього року становитиме 28,5-29 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр України з питань агропромислового комплексу Віктор СЛАУТА.

За його словами, з урахуванням очікуваного врожаю круп`яних зернових в обсязі 1 млн. тонн, а також урожаю кукурудзи, Україна в 2010 році збере 42-43 млн. тонн зерна.

Віце-прем`єр сказав, що збирання ранніх зернових в Україні завершиться вже цього тижня.

Крім того, він зазначив, що спекотна сонячна погода, яка встановилася останнім часом на території України, місцями значно покращила класність зернових. «Сонячна погода в деяких регіонах підвищила класність зерна. Десь 60-65%, а в окремих регіонах і 70% зібрана пшениця є продовольчою», - сказав В.СЛАУТА.

При цьому він підкреслив, що ці показники дозволять Україні забезпечити внутрішні потреби в продовольчому й фуражному зерні, а також зберегти експортний потенціал країни.