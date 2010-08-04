Вінницька харчосмакова фабрика планує одержати більше 2 млн. грн.

Вінницька харчосмакова фабрика планує за підсумками 2010 року одержати 2,05 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили на підприємстві.

Згідно з повідомленням, на 2010 рік фабрика уклала 82 угоди на здійснення поставок харчової продукції. Також в 2010 році підприємство планує створити виробничий майданчик з виробництва плодоовочевих консервів.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька харчосмакова фабрика в 2009 році збільшила прибуток на 38,68%, або 0,547 млн. грн., в порівнянні з 2008 роком – до 1,961 млн. грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2009 році зріс на 33,33%, або 6,204 млн. грн., в порівнянні з 2008 роком – до 24,817 млн. грн.

Довідка УНІАН. Підприємство створене в 1999 році на базі Вінницького заводу продтоварів. Вінницька харчосмакова фабрика зареєстрована у вигляді відкритого акціонерного товариства і займається виробництвом консервованих приправ, сухих продуктів харчування з круп і муки, а також бочкового квасу під торговою маркою "Вінхарчесмак". 80,26% акцій підприємства належать фізичній особі.