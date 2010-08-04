У Житомирській області збільшилась реалізація худоби і птиці на забій

У всіх категоріях господарств Житомирської області в січні-червні 2010 року реалізація худоби і птиці на забій збільшилася на 3,7%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, – до 31,1 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

За його словами, зокрема, сільгосппідприємства області збільшили реалізацію худоби і птиц на забій на 10,5% – до 6,3 тис. тонн.

Продуктивність великої рогатої худоби на вирощуванні і відгодівлі в господарствах Житомирської області складає 355 грам середньодобового приросту, що на 19 грам менше, ніж минулого року, продуктивність свиней – 382 грами (на 16 грам більше).