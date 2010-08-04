У Житомирській обл. за межі регіону реалізовано 165,8 тис. т зерна

Агроформування і підприємства Житомирщини за 6 міс. реалізували за межі регіону 165,8 тис. тонн зерна, 92,4% якого поставили у 3 провідні порти країни.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

За його словами, йдеться про агроформування, зернопереробні і хлібоприймальні підприємства Житомирщини. Названі цифри значно перевищують аналогічні торішні. Зерно поставлене в порти Одеси, Миколаєва і Херсона.

Н.Дейсан відзначив, що в структурі реалізації зерна найбільше реалізовано кукурудзи - 100 тис. тонн або 60,3% від її загальної реалізації, ячменю - 40,6 тис. тонн або відповідно 24,5%, пшениці - 23,5 тис. т або 14,1%. Незначними партіями також реалізовано соняшник (446 т), просо - 286 тонн, сою - 320 т, гірчиці - 164 т і 20 т редьки.

Кукурудзи найбільше реалізували ЗАТ "Печанівський КХП" (67,7 тис. т), ТОВ "Бердичівська солодова компанія" (13,2 тис. т і ВАТ "Попельнянське КХП" (11,1 тис. т).

Продаж ячменю здійснювали ПСП "Світанок" (20,2 тис. т), ТОВ "Бердичівська солодова компанія" (5,8 тис. т і ПСП "Заготзерно" (5,4 тис. т).

Пшеницю реалізували ЗАТ "Печанівський КХП" (5 тис. т), ПСП "Заготзерно" ( 3,2 тис. т), ВАТ "Чуднівське КХП"(2,9 тис. т) і ряд інших підприємств області.