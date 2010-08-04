Слаута: Уряд не застосовував обмежувальних заходів щодо експорту зерна

Віце-прем`єр-міністр України з питань агропромислового комплексу Віктор СЛАУТА заявляє, що уряд не застосовував жодних обмежувальних заходів щодо експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Кабміні.

«Жодного паперу з цих питань не існує ні в Кабміні, ні в Мінтрансі, ні на митниці. Цього не потрібно робити, тому що продукція на ринку є», - сказав він.

Водночас В.СЛАУТА нагадав, що останнім часом якість сільгосппродукції, що експортується з України, неодноразово ставилася під сумнів.

У зв`язку з цим він нагадав скандали з нібито наявністю технічних масел у олії, що експортується з України, наявністю діоксину в кукурудзі, а також претензії імпортерів із Саудівської Аравії та Єгипту до якості українського зерна.

У зв`язку з цим віце-прем`єр повідомив, що уряд поставив перед фітосанітарними і митними органами завдання більш глибокої перевірки якості продукції, що експортується, а також адекватності її митної вартості.

«Ми поставили перед фітосанітарними і митними органами завдання приймати на імпорт і експорт всі мита, адже є бюджет України, і не занижувати їх. І якість, якість, якість», - сказав віце-прем`єр, додавши при цьому, що, можливо, цим викликані затримки експортних суден у портах.

В.СЛАУТА також зазначив, що в даний час всі зерновози з експортним зерном пішли до пунктів призначення.

«Отже немає жодних проблем, а є невеликий міжсобойчик якраз між конкуруючими компаніями, що працюють на експортному полі», - сказав В.СЛАУТА.

Він також відзначив, що уряд не має наміру ухвалювати жодних рішень з приводу можливого обмеження експорту зерна в поточному маркетинговому році.

Як повідомляв УНІАН, громадські професійні організації в галузі аграрно-промислового комплексу заявляють, що в Україні незаконно стримується експорт зерна.

За словами генерального директора «Укрзернопрому АГРО» Євгена ЛЕНГА, кілька днів діяла заборона залізниці на прийом пшениці на відвантаження в порти. Залізниці було віддано усний наказ, і два дні вона приймала заявки на вагони, але фактично вагони не подавала. Крім того, він вважає незаконним, що митниці дозволили брати зерно на експертизу після початку завантаження партії на судно.

Українська аграрна конфедерація, Аграрний союз України і Асоціація фермерів і приватних землевласників України направили відкрите звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням налагодити функціонування ринку зерна.

3-го серпня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що вимагатиме, щоб винних у перешкоджанні експорту зерна було покарано.