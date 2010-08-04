"Кременчукм’ясо" у І півріччі збільшило виробництво на 42,7%

ВАТ «Кременчукм’ясо» (Кременчук, Полтавська обл.) у першому півріччі 2010 року, в порівнянні з

аналогічним періодом 2009 року, збільшило обсяги виробництва у порівняльних цінах на 42,7%, або 62,153 млн. грн., - до 207,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

За даними прес-служби, у першому півріччі 2010 року підприємство виробило 5,584 тис. тонн ковбасних виробів і 2,334 тис. тонн м`ясопродуктів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кременчукм’ясо» - одне з провідних м`ясопереробних підприємств України. Створене в 1998 р.

Потужності ВАТ «Кременчукм’ясо» розраховані на переробку 70 тонн ковбасних виробів і копченини на добу.

Продукція випускається під ТМ «Фарро». Асортимент складає більше 250 найменувань. Продукція представлена у всіх регіонах України, поставляється в найбільші мережі супермаркетів