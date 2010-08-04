“Хліб України” скоротив збиток в 3,8 раза

ДАК «Хліб України» в І півріччі 2010 року скоротила чистий збиток в 3,8 раза, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, - до 3,372 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Повідомляють також, що за січень-червень п. р. чистий дохід компанії скоротився в 1,5 раза, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, - до 6,784 млн. грн., валовий прибуток зменшився також в 1,5 раза – до 6,784 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія «Хліб України» створена відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 серпня 1996 року №1000.

ДАК включає 125 дочірніх підприємств, серед яких 72 підприємства зі зберігання зерна (паспортна потужність зберігання – близько 6,2 млн. тонн в рік, фактична на сьогодні – 3 млн. тонн). Крім того, до складу ДАК входять Одеський і Миколаївський портові елеватори.