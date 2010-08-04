“Хліб України” у І півріччі скоротила збиток у 3,8 раза

ДАК "Хліб України" у І півріччі 2010 року скоротила чистий збиток у 3,8 разу порівняно з відповідним періодом минулого року, до 3,372 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Повідомляють також, що за січень-червень чистий дохід компанії скоротився у 1,5 разу порівняно з відповідним періодом 2009 року, до 6,784 млн. грн., валовий прибуток зменшився також у 1,5 разу - до 6,784 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія "Хліб України" створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року №1000.

ДАК включає 125 дочірніх підприємств, серед яких 72 підприємства зі зберігання зерна (паспортна потужність зберігання - близько 6,2 млн. тон на рік, фактична на сьогодні - 3 млн. тон). Орім того, до складу ДАК входить Одеський та Миколаївський портові елеватори.